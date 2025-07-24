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        Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:50 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:50
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        Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce büyümeden söndürüldü.

        Kargı-Boyabat kara yolu Uzunyurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Uzunyurt Orman Deposu yakınındaki yangına müdahale etti.

        Yangın, depoya sıçramadan söndürüldü.

        Kara yolu kenarında başlayan yangının, araçlardan atılan sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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