        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kurt sürüsünün saldırısında 30 küçükbaş hayvan ve bir köpek öldü

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurt sürüsünün saldırdığı 30 küçükbaş hayvan ve 1 köpek öldü, 10 küçükbaş hayvan yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:26 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:26
        Çorum'da kurt sürüsünün saldırısında 30 küçükbaş hayvan ve bir köpek öldü
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurt sürüsünün saldırdığı 30 küçükbaş hayvan ve 1 köpek öldü, 10 küçükbaş hayvan yaralandı.

        Güvendik köyü kırsalında Nuri Yazgı, Hüseyin Batak ve Recep Yanız'a ait 300 küçükbaş hayvandan oluşan sürüye, öğle saatlerinde kurt sürüsü saldırdı.

        Çobanın ihbarı üzerine bölgeye belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgede yapılan kontrolde, 30 küçükbaş hayvan ile 1 köpeğin öldüğü, 10 küçükbaş hayvanın da yaralandığı belirlendi.

        Yaralı küçükbaş hayvanlar, tedavi edilmek üzere ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü.

        Sürüdeki diğer küçükbaş hayvanlar ise köydeki ağıla taşındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

