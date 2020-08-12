OGC'den Kaymakam Akpay’a ziyaret

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti (OGC) yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Ayhan Akpay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

OGC yönetimi ilçede kısa bir süre önce görevine başlayan Kaymakam Ayhan Akpay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 8 Ağustos 2020 tarihinde Olağan Genel Kurulunu yapan OGC'nin yeni yönetimi kongre sonrası ilk ziyaretini Kaymakam Ayhan Akpay’a gerçekleştirdi. Cemiyet Başkanı Özkan Özçelik, yönetim kurulu üyeleri Bilal Çevrim, Mustafa Işık, Muharrem Yıldız ve İlkay Sever’in bulunduğu ziyarette göreve yeni başlayan Kaymakam Akpay’a hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Ziyarette ilçenin tarihi, kültürü ve ilçeye katma değer katabilecek projeler konusunda istişareler yapıldı. Kaymakam Akpay’a OGC’nin tüm gelirlerini üniversite öğrencilerine bağışladığı ve yılda iki kez çıkardığı bayram dergisinin sayıları taktim edildi. Bayram dergilerinin sayılarını inceleyen Kaymakam Akpay’a 25 Aralık 1704 3 Mayıs 1706 ve 19 Ağustos 1710 20 Kasım 1711 Osmanlı döneminde iki kez sadrazamlık yapmış Osmancıklı devlet adamı Baltacı Mehmet Paşa ile ilgili Cemiyetin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Bayram dergilerinin içeriği ve Baltacı Mehmet Paşa konusu Kaymakam Akpay’ın oldukça ilgisini çekerken, ilk fırsatta dergileri okuyacağını belirtti.

Gayet samimi bir ortamda geçen ziyaret, karşılıklı tanışma ve yeni görevlerde başarı dileklerinin ardından son buldu.

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