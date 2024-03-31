Çorum Belediye başkan adayları kimlerdir? Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye başkanı kimdir? Çorum Belediyesi hangi partide? Çorum Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Çorum Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Çorum Belediyesini hangi parti kazandı ve Çorum Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Çorum yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:04 facebook

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