Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Coşkun Sabah: Gerekli cevap verilecektir - Magazin haberleri

        Coşkun Sabah: Gerekli cevap verilecektir

        Coşkun Sabah, İrem Derici'nin kendisinden özür dilemesini kabul etmeyerek "Gerekli cevabı Türk halkı verecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 12:28 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cevabı Türk halkı verecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının üzerinden bir ay geçti ama Coşkun Sabah ile İrem Derici arasındaki polemik, görünen o ki bir süre daha devam edecek.

        NE OLMUŞTU?

        Galatasaray kulübü tarafından yapılan açıklamada Yenikapı Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamalarına Coşkun Sabah'ın da katılacağı açıklanmıştı. Kulüp tarafından resmi bir açıklama olmasa da Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın da şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacağı söylentisi çıkmıştı. İrem Derici, o günlerde sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Hayaller; Dua Lipa, hedefler; Coşkun Sabah" sözlerini sarf etmişti.

        İrem Derici, kurban bayramında yaptığı açıklamada; "O benim büyüğüm, ağabeyim birazcık üstüne alındı. Özür diliyorum Coşkun ağabeyden. O benim büyüğümdür. Bayramdır, büyüğümden üstadımdan özür diliyorum. Beni biliyorsunuz her şey ağzımda kalbimde kötülük yok dediği de doğru hiç bir marş 'Aşığım Sana' şarkısı gibi olamaz" ifadelerini kullanarak Coşkun Sabah'a zeytin dalı uzatmıştı.

        Ne var ki Coşkun Sabah, İrem Derici'nin samimi olduğuna inanmayarak özür dilemesini kabul etmedi. Sabah yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Özür dilemesini kabul etmiyorum. Bizim algı operasyonuyla işimiz yok. Yüce Türk halkı, bu bel altı sözleri sarf eden kişinin konserlerine gitmeyerek gerekli cevabı verecektir."

        "Üstadımdan özür diliyorum"
        "Üstadımdan özür diliyorum" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #Coşkun Sabah
        #irem derici
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Belediye düzenlemesi TBMM'den geçti
        Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
        Ekim Apartmanında 42 kişi ölmüştü! Müteahhitlere ceza yağdı!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları