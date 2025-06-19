Coşkun Sabah: Gerekli cevap verilecektir

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının üzerinden bir ay geçti ama Coşkun Sabah ile İrem Derici arasındaki polemik, görünen o ki bir süre daha devam edecek.

NE OLMUŞTU? Galatasaray kulübü tarafından yapılan açıklamada Yenikapı Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamalarına Coşkun Sabah'ın da katılacağı açıklanmıştı. Kulüp tarafından resmi bir açıklama olmasa da Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın da şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacağı söylentisi çıkmıştı. İrem Derici, o günlerde sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Hayaller; Dua Lipa, hedefler; Coşkun Sabah" sözlerini sarf etmişti.

İrem Derici, kurban bayramında yaptığı açıklamada; "O benim büyüğüm, ağabeyim birazcık üstüne alındı. Özür diliyorum Coşkun ağabeyden. O benim büyüğümdür. Bayramdır, büyüğümden üstadımdan özür diliyorum. Beni biliyorsunuz her şey ağzımda kalbimde kötülük yok dediği de doğru hiç bir marş 'Aşığım Sana' şarkısı gibi olamaz" ifadelerini kullanarak Coşkun Sabah'a zeytin dalı uzatmıştı.

Ne var ki Coşkun Sabah, İrem Derici'nin samimi olduğuna inanmayarak özür dilemesini kabul etmedi. Sabah yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Özür dilemesini kabul etmiyorum. Bizim algı operasyonuyla işimiz yok. Yüce Türk halkı, bu bel altı sözleri sarf eden kişinin konserlerine gitmeyerek gerekli cevabı verecektir."