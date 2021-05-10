Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından biri olan Coşkun Sabah kimdir? Fantezi müzik piyasasının ünlü ismi Coşkun Sabah'ın hayatı ve şarkıları sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. İşte Coşkun Sabah biyografisi ve hayatı hakkında merak edilenler
COŞKUN SABAH KİMDİR?
Coşkun Sabah 16 Ekim 1952'de Diyarbakır'da doğdu. Süryani asıllı Türk şarkıcı, besteci, udi.
COŞKUN SABAH HAYATI
Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını koymuştur. Çok sayıda hit olmuş bestesi vardır ve 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamış olup Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son yılların önemli ud virtüözlerindendir.
1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 1990 yılı itibarıyla 3 milyon satmıştır.[kaynak belirtilmeli] Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı Sies isimli mekanda çıkmaktaydı. Önce Özel Konser isimli kaseti yüzünden, 3 kaset yaptığı Oscar Plakçılık' la, daha sonra Gel Gelebilirsen isimli kasetini şarkılarının üzerine şiirler ekleyerek tekrar piyasaya süren plak şirketiyle ve en son olarak da 1992'de bitmeden ve izinsiz olarak piyasaya sürülen İsyanlardayım isimli albüm nedeniyle 3 albüm çıkardığı Emre Plakçılık' la davalık oldu.
Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu ifade etmiştir.
Kışın İstanbul'da sahne almakta, yazın ise yeni besteler yapmak için Türkbükü, Bodrum'daki evine kapanmaktadır. Gülben Ergen' in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.
COŞKUN SABAH'IN ÇALDIĞI UDUN ADI
1997 yılında tasarladığı elektro ud ile sahne performansını artıran Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.
COŞKUN SABAH ALBÜMLERİ, ŞARKILARI...
Albüm - LP
1979 - Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma - Burç LP-505
1980 - Armağan - Erenler LP-207
1981 - Aşk Kitabı - Polydor LP-2480545
1982 - Bir Pazar Günü - Balet LBN-246
1983 - Son Buluşmamız - Oskar LP-234
1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya LP 7470
1986 - Hatıram Olsun - Oskar LP-252
1986 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya LP 7516
1987 - Benimsin - Oskar LP-87.34.Ü.041
1989 - Ağlamak İstiyorum - Emre Plak LP-88.34.Ü.029
1990 - Beni unutma - Aşığım sana - Emre Plak LP-548
2012 - Ağlamak istiyorum - Anılar - Emre Plak 1012
Albüm - Kaset
1979 - İşte Bizim Hikâyemiz - Türküola Almanya 1123
1981 - Aşk Kitabı - Türküola Almanya 1499
1982 - Bir Pazar Günü - Balet 6083
1983 - Coşkun Sabah 3 / Beddua - Minareci Almanya 3688
1983 - Son Buluşmamız - Oskar
1983 - Bir Pazar Günü - Türküola Almanya 1717
1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya 1785
1984 - Acı Hatıralar - Türküola Almanya 1855
1985 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 1952
1986 - Beddua - Minareci Almanya 4180
1986 - Hatıram Olsun - Oskar 252
1986 - Elveda Gençliğm - Türküola Almanya 2292
1987 - Benimsin - Minareci Almanya 4219
1988 - Özel Konseri - Oskar 042
1988 - Gel Gelebilirsen - Tim 021
1989 - Biz Ayrılamayız - Aziz Plak
1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 585
1989 - Ağlamak İstiyorum - Minareci Almanya 4320
1989 - Sevene Sor - Oskar 062
1989 - Biz Ayrılamayız - Uzelli Almanya 175
1990 - Beni Unutma / Aiığım Sana - Emre Plak 609
1990 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 2385
1991 - Haberin Var mı - Emre Plak 616
1992 - Hep Sen Varsın - Minareci Almanya 4531
1995 - Hatıralar - Best Of - Emre Plak 615
Albüm - CD
1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 001
1990 - Beni Unutma / Aşığım Sana - Emre Plak 013
1991 - Haberin Var Mı - Emre Plak 026
1992 - Kör Aşık - İsyanlardayım - Emre Plak 033
1993 - Alıştım Sana - Raks Müzik
1994 - İşte Coşkun Sabah - Raks Müzik
1995 - Ayrılmayalım - Mert Müzik
1997 - Şahika - Mert Müzik
1998 - Bir Gün Gelecek - İdobay
2003 - Okyanus & Best Of - Seyhan Müzik
2011 - Aşk Kitabı - Ossi Müzik
2014 - Nihayet - DMC
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