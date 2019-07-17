Coşkun Sabah: Ne kadar teşekkür etsem az - Magazin haberleri

SHOW TV'nin müzikseverleri ekran başına toplayan programı Rubato Zamanı, özel isimleri ağırlamaya devam ediyor. Usta müzisyenleri Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar, Özer Arkun ve Eralp Görgün’den oluşan Rubato grubu ve çok özel konukları, izleyicileri büyüleyecek canlı performanslarla herkesin özlediği bir müzik şölenine imza atıyor.

Türkiye’nin usta müzisyenlerinden oluşan ve sevilen şarkılarıyla dinleyicilerini büyüleyen Rubato grubu, her bölümde özel konuklarıyla bir araya geliyor ve izleyicilerini müzik türleri arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Rubato grubu, geçtiğimiz günlerde birbirinden usta isimleri konuk etti. Coşkun Sabah ve Dilan Çıtak Tatlıses, Rubato Zamanı'nda müzik şöleni yaşattı. Programda ilginç anlar yaşandı.

FATİH AHISKALI'DAN COŞKUN SABAH'A SÜRPRİZ

Rubato Grubu'nun üyesi Fatih Ahıskalı, Coşkun Sabah'a 20 yıl önce evinden çalınan altın kaplama udu hediye etti. 1987 yılında eskicide görür görmez udun Coşkun Sabah'a ait olduğunu anladığını dile getiren Ahıskalı, 20 yıldır ünlü sanatçıya enstrümanını hediye etmeyi beklediğini ifade etti.

"NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ"

Bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Coşkun Sabah, "Şoktayım şu anda. Ne kadar teşekkür etsem az. Bu hediyeyi bu güne saklaman çok güzel, zamanlaması çok güzel" şeklinde konuştu.

İşte o anlar: