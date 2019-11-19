ABD merkezli kozmetik devi Coty, sosyal medya fenomeni ve iş kadını Kylie Jenner'in sahibi olduğu Kylie Cosmetics şirketinin yüzde 51'ini 600 milyon dolara satın aldı. Coty'den yapılan açıklamaya göre firmalar markanın küresel büyüme hedeflerine odaklanacak.

Yapılan anlaşma kapsamında Kylie Jenner ve ekibi üründen ve pazarlamadan sorumlu olmaya devam edecek. Coty, bu satın almanın önümüzdeki 3 yılda net kârına yüzde 1'lik katkıda bulunmasını bekliyor. Satın alma süreci ise gelecek yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmış olacak.

177 MİLYON DOLAR GELİR

Yapılan açıklamada ayrıca Kylie Cosmetics'in son 12 aydaki gelirlerinin 177 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı. Her bireyi ayrı bir fenomen olan Kardashian ailesinin bir mensubu olan Kylie Jenner bu yıl 'en genç kendi kendine milyarder olan insan' unvanıyla Forbes dergisine kapak olmuştu.

Bu kapak bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD basınında birçok kişi Kylie Jenner'in büyük bir kozmetik şirketi olmasına rağmen, ailesinin ününü ve parasını kullandığı için 'kendi kendine milyarder' olmadığını vurguladı.

Bu arada satın alma açıklamasının ardından dün Coty hisselerinde yüzde 2.6'lık yükseliş yaşandı. Son yükselişle beraber Coty hisseleri 2019 genelinde yüzde 86 değerlenmiş oldu. Coty bu sayede dün itibarıyla 9.3 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.