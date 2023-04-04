Credit Suisse Yönetim Kurulu, "güven kaybı" için özür diledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Credit Suisse Yönetim Kurulu, "güven kaybı" için özür diledi

Credit Suisse Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Axel Lehmann, bankayı iflasın eşine getirdikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti

Credit Suisse Yönetim Kurulu,
AA

Zürih'te bankanın yıllık genel kurulunda konuşan Lehmann, "kader haftasına kadar" Credit Suisse'in ayakta kalabileceğine inanmasına karşın bankayı kurtarmak için zamanının tükendiğini belirtti.

Lehmann, tüm çabalara rağmen müşteri güveninde kaybı durduramadıklarını ifade ederek, "Gerçekten çok üzgünüm. Güven kaybını daha fazla engelleyemediğimiz için özür dilerim." dedi.

Credit Suisse'i saran sorunlara bir çözüm bulmak için sonuna kadar çok mücadele ettiklerini vurgulayan Lehmann, "Bunu (çözüm bulmak) yapacak zamanımız olmaması bana acı veriyor. Mart ayındaki kader haftamızda da planlarımız altüst oldu. Bunun için gerçekten üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Lehmann, sonunda önlerinde sadece iki seçenek kaldığını aktararak, "Ya anlaşma ya da iflas... Birleşmenin (UBS ile) gerçekleşmesi gerekiyordu." dedi.

Lehmann, bankanın genel kurulunda, yönetime ikramiye verilmesine yönelik teklifin geri çekileceğini ve 5 yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmek için aday olmayacağını da bildirdi.

"CREDIT SUISSE'İN İFLASI, SADECE İSVİÇRE İÇİN DEĞİL, KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BİR FELAKET OLURDU"

Credit Suisse Üst Yöneticisi (CEO) Ulrich Koerner de "Credit Suisse'in iflası, sadece İsviçre için değil, küresel ekonomi için bir felaket olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllarca süren skandal, zayıf risk yönetimi eleştirileri ve yüz milyarlarca nakit çıkışının ardından Credit Suisse, iflasın eşiğine gelmiş ve UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın almıştı.

Bu, 15 yıl önceki küresel finansal krizden bu yana Avrupa'nın en büyük bankacılık anlaşması olarak kayıtlara geçerken, yapılan araştırmalarda, İsviçre halkının çoğunluğunun söz konusu anlaşmayı desteklemediği ortaya çıkmıştı.

HİSSEDARLARDAN SERT TAVIR

Bankanın yıllık genel kurulunda bazı hissedarlar, önemli miktarda para kaybedilmesi ve binlerce çalışanın işinin tehlikede olması nedeniyle Credit Suisse'deki gelişmeler konusunda "sert" eleştirilerde bulundu.

Avrupa'da bankalar UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada, nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan AT1 tahvili silinmesinin ardından baskı altında kalmıştı.

UBS ve Credit-Suisse'de çalışanların yüzde 30'una kadarının işten çıkarılmasının planlandığı belirtilmişti.

Dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olan Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank'ın Yatırım Yönetimi, bankanın yıllık genel kurulunda, Credit Suisse Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Axel Lehmann ve diğer 6 yöneticinin yeniden seçilmesine karşı oy kullanacağını bildirmişti.

Bu arada, İsviçre Federal Savcılığı, 1 Nisan'da Credit Suisse'in, rakibi UBS tarafından devlet desteği ile "acil" devralınması nedeniyle soruşturma açmıştı.

Küresel finansal istikrarı sağlamaya yardımcı olmak için devlet yardımıyla tasarlanan anlaşma, 1,6 trilyon dolarlık varlığa sahip yeni bir bankanın büyüklüğüne ilişkin endişeleri artırmıştı.

Analistler, Credit Suisse'in düşüşünün, "dünyanın önde gelen servet yönetimi merkezi" olarak İsviçre'nin güvenilirliğine ciddi bir darbe indirerek ülkenin düzenleme ve kurumsal yönetişim konusundaki itibarını sorgulatır hale getirdiğini belirtiyor.

Deloitte'un 2021'deki araştırmasına göre, İsviçre'nin finans kurumları 2,6 trilyon dolarlık uluslararası varlığı yönetiyor ve bu da ülkeyi, İngiltere ve ABD'nin önünde dünyanın en büyük finans merkezi haline getiriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mart ayında ihracat şampiyonu otomotiv oldu
İŞ-YAŞAM Mart ayında ihracat şampiyonu otomotiv oldu
ECB: Tüketiciler enflasyon konusunda daha iyimser
İŞ-YAŞAM Avrupa'da ekonomik büyüme beklentisi
Avrupa'da konut fiyatları geriledi
İŞ-YAŞAM Avrupa'da konut fiyatları geriledi
'Ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz'
İŞ-YAŞAM 'Ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ...
Enflasyon raporu yayım tarihi güncellendi
İŞ-YAŞAM Enflasyon raporu yayım tarihi güncellendi
Almanya'nın ihracatı şubatta beklentilerin üzerinde yüzde 4 arttı
İŞ-YAŞAM Almanya'nın ihracatı beklentileri aştı
Son dakika haberi Bakan Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaştık"
Enflasyonda et etkisi
İŞ-YAŞAM Enflasyonda et etkisi
Şişecam’a 'Eğitim ve Gelişim' ödülü
İŞ-YAŞAM Şişecam’a 'Eğitim ve Gelişim' ödülü
Dolar/TL, 19,22 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,22 seviyesinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.