Cremonese: 0 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan, Cremonese ile deplasmanda karşılaştı. Giovanni Zini'de oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Milan oldu.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Pavlovic ve 90+4'te Rafael Leao kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte iki maç sonra galibiyete uzanan Milan, puanı 57'ye çıkartarak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Cremonese ise 27 puanla küme düşme potasının sadece bir basamak üstünde kaldı.

Cremonese önümüzdeki hafta Lecce deplasmanına çıkacak. Milan ise San Siro'da lider Inter ile karşı karşıya gelecek.