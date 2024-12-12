Cristiano Ronaldo için flaş transfer iddiası!
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo için çarpıcı bir transfer iddiası öne sürüldü. Portekizli futbolcunun formasını giydiği Al-Nassr'dan ayrılarak, Al-Hilal'e kiralık olarak transfer olabileceği aktarıldı.
Futbol tarihinin en iyileri arasında başı çekenlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam ettiği kariyerinde sürpriz bir değişime imza atabilir.
Futbol tarihinin en iyileri arasında başı çekenlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam ettiği kariyerinde sürpriz bir değişime imza atabilir.
Ronaldo'nun bu ilginç transferi, gelecek yaz düzenlenecek olan FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamak için yapacağı söyleniyor.
Al-Nassr, bu turnuvada yer almazken Al-Hilal, yeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkacak olan organizasyonda mücadele edecek.
Al-Hilal CEO'su Esteve Calzada, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ronaldo, bizim oyuncumuz değil. Şu an böyle bir şeyi hayal etmek çok zor" diye konuştu.
Portekizli efsanenin Al-Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona eriyor.