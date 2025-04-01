Cristiano Ronaldo için sürpriz hamle!

Kariyerine Al Nassr'da devam eden Portekizli efsane futbolcu Cristiano Ronaldo için sürpriz bir takım devreye girdi.

İspanyol basınındaki haberlere göre; Suudi Arabistan’ın güçlü ekiplerinden Al Hilal, Cristiano Ronaldo’yu transfer etme planlarını sürdürüyor.

Al Nassr ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun serbest kalma ihtimali, Riyad ekibini harekete geçirdi. Al Hilal, 2022’de Ronaldo’yu kadrosuna katmak istemiş ancak transfer, Spor Tahkim Merkezi’nin yaptırımı nedeniyle gerçekleşmemişti.