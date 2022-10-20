Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi alevlenerek büyüyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığını öne sürerek takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Cristiano Ronaldo yaz aylarında Manchester United'da kalmış ancak 11'deki yerini kaybetmişti.

Hafta içindeki Tottenham karşılaşmasında süre alamamasına tepki gösteren Portekizli maç bitiminde soyunma odasına uğramadan stadı terk ederken Manchester United da konuya dair bir açıklama yaptı.

Manchester United bir açıklama yayınladı ve "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.