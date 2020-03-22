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Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi sonucu negatif!

İtalya'da Juventus'ta top koşturan ve koronavirüs salgını nedeniyle ülkesi Portekiz'e dönen Cristiano Ronaldo'nun test sonucu çıktı! Portekiz basınında yer alan habere göre yıldız futbolcunun koronavirüs testi sonucu negatif çıktı

Cristiano Ronaldo

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilerken Avrupa'da salgını en şiddetli yaşayan ülke olan İtalya'dan her gün daha kötü haberler gelirken Cristiano Ronaldo'dan müjde geldi. Kariyerini Juventus'ta sürdüren ve salgın sonrasında ülkesi Portekiz'e dönen Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı.

Daha önce Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala'nın koronavirüse yakalandığı resmen açıklanmıştı. Ronaldo'nun takım arkadaşlarının aksine salgına yakalanmadığı öğrenildi. A Bola'da yer alan haberde Portekizli yıldızın şu an memleketi Madeira'da ailesiyle olduğu kaydedildi.

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