Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

"Los Angeles'ta Chelsea'ye karşı oynadığımız sezon öncesi hazırlık maçını hatırlıyorum. Golü attıktan sonra bu sevinci yapmıştım. İnsanlar bana 'Niye böyle bir sevinç gösterisi yapıyorsun?' diye soruyordu. Sahiden bilmiyorum. Zıpladım, sırtımı döndüm ama hepsi planlanmamış bir şekilde gelişti. En iyi şeyler, her zaman planlamadan gerçekleşir."