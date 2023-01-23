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Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

Portekizli yıldız, kariyeri boyunca attığı golleri birçok farklı şekilde kutladı ancak yalnız bir sevinci onunla özdeşleşti. Peki Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" sevinci nereden geliyor? İşte detaylar...

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  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    Futbolda ağları havalandırmak her şey demektir ve birçok yıldızın kendine özgü bir gol sevinci vardır.
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    Cristiano Ronaldo da tüm zamanların en golcü oyuncularından biri. Bu yüzden birçok gol sevincini deneme fırsatı oldu. Ancak "Siuuu" sevinci hiçbiri kadar tutmadı.
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    Peki Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" sevinci nereden geliyor?
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    Cristiano Ronaldo'nun ikonikleşen gol sevinci, "Si!" (Bazen "Siu" olarak yazılıyor) İspanyolca'da "Evet!" demek. 
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    Cristiano Ronaldo zıplayıp yere doğru inerken taraftarlar hep bir ağızdan bu kelimeyi söyleyerek golün tadını çıkarıyorlar.
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    Cristiano Ronaldo kendisiyle özdeşleşen bu gol sevincini ilk olarak Real Madrid'de yapmaya başladı.
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    Cristiano Ronaldo, 2019'da DAZN'a "Siuuu!" gol sevinciyle ilgili şunları söylemişti: 
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    "Real Madrid'deyken hangi maçı kazansak herkes 'siiiiii' diye bağırıyordu. Ben de bu sevinci yapmaya o şekilde başladım, niye bilmiyorum. Her şey bir anda gerçekleşti."
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    "Los Angeles'ta Chelsea'ye karşı oynadığımız sezon öncesi hazırlık maçını hatırlıyorum. Golü attıktan sonra bu sevinci yapmıştım. İnsanlar bana 'Niye böyle bir sevinç gösterisi yapıyorsun?' diye soruyordu. Sahiden bilmiyorum. Zıpladım, sırtımı döndüm ama hepsi planlanmamış bir şekilde gelişti. En iyi şeyler, her zaman planlamadan gerçekleşir."
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    2014 Ballon d'Or ödülünü kazandığında kürsüye çıkarak aynı sevinci sesli bir şekilde yapan Ronaldo şunları dile getirmişti: 
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

    "Takım arkadaşlarım gol attığımda ya da maç kazandığımızda o şekilde bağırdığımı bilir. O bizim Real Madrid'deki sevinç çığlığımızdı." (Goal)
  • Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" gol sevinci ne anlama geliyor?

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