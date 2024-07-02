Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı, gözyaşlarını tutamadı! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı, gözyaşlarını tutamadı!

        Portekiz'in EURO 2024'te Slovenya'yı penaltılarla eleyip çeyrek finale yükseldiği maça Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları damgasını vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşı karşıya geldi.

        2

        Normal süresi ve uzatma anları 0-0 sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucu 3-0 kazanan Portekiz, adını çeyrek finale yazdırdı.

        3

        Portekiz ile Slovenya arasında oynanan mücadelede en çok konuşulan olay ise Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları oldu...

        4

        39 yaşındaki süper yıldız, 105. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Oblak'ı geçemedi.

        5

        Ronaldo kaçırdığı bu penaltının ardından gözyaşlarına hakim olamazken, tecrübeli futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.

        6

        ANNESİ DE TRİBÜNDE AĞLADI

        Turnuvayı yerinden takip eden ve oğlunun hiçbir maçını kaçırmayan Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da tribünde gözyaşlarını tutamadı.

        7

        MAÇTA ATAMADI, SERİ PENALTIDA GOLÜ ATTI

        Ronaldo, kaçırdığı penaltyla takımını uzatmalarda galibiyete taşıma fırsatını değerlendiremezken, seri penaltı atışlarında ise hata yapmadı.

        8

        Seri penaltı atışlarında takımı adına ilk penaltıyı kullanan Ronaldo, bu kez Oblak'ı avlamayı başardı. Ronaldo gole çevirdiği penaltının ardından kale arkasındaki Portekiz taraftarlarından bir önceki penaltı atışı için özür diledi.

        9

        105. dakikada kaçırdığı penaltı nedeniyle ağlayan Ronaldo, Portekiz'in tur atlamasının ardından ise bu kez büyük bir sevinç yaşadı. Galibiyeti taraftarları ve takım arkadaşlarıyla kutlayan Cristiano Ronaldo, mutlu bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

        10

        Ancak Portekiz'in kazanmasına rağmen en konuşulan konu Ronaldo'nun gözyaşları oldu. İşte o anlar...

        11
        12
        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Geri dönüşüm merkezinde facia! 6 çocuk annesi kadın öldü
        Geri dönüşüm merkezinde facia! 6 çocuk annesi kadın öldü
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        Lüks araçlar, elektronik sigaralar ve uyuşturucu... 13,5 milyar liralık operasyon
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Otel sahibi öldürüldü! Kanlı tartışma!
        Mourinho'nun dinamosu!
        Mourinho'nun dinamosu!
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Cumhurbaşkanı adayları münazaradan sarılarak ayrıldı
        Cumhurbaşkanı adayları münazaradan sarılarak ayrıldı
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?