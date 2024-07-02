Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı, gözyaşlarını tutamadı!

105. dakikada kaçırdığı penaltı nedeniyle ağlayan Ronaldo, Portekiz'in tur atlamasının ardından ise bu kez büyük bir sevinç yaşadı. Galibiyeti taraftarları ve takım arkadaşlarıyla kutlayan Cristiano Ronaldo, mutlu bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.