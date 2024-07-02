Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdı, gözyaşlarını tutamadı!
Portekiz'in EURO 2024'te Slovenya'yı penaltılarla eleyip çeyrek finale yükseldiği maça Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları damgasını vurdu.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşı karşıya geldi.
Normal süresi ve uzatma anları 0-0 sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucu 3-0 kazanan Portekiz, adını çeyrek finale yazdırdı.
Portekiz ile Slovenya arasında oynanan mücadelede en çok konuşulan olay ise Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları oldu...
39 yaşındaki süper yıldız, 105. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Oblak'ı geçemedi.
Ronaldo kaçırdığı bu penaltının ardından gözyaşlarına hakim olamazken, tecrübeli futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.
ANNESİ DE TRİBÜNDE AĞLADI
Turnuvayı yerinden takip eden ve oğlunun hiçbir maçını kaçırmayan Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da tribünde gözyaşlarını tutamadı.
MAÇTA ATAMADI, SERİ PENALTIDA GOLÜ ATTI
Ronaldo, kaçırdığı penaltyla takımını uzatmalarda galibiyete taşıma fırsatını değerlendiremezken, seri penaltı atışlarında ise hata yapmadı.
Seri penaltı atışlarında takımı adına ilk penaltıyı kullanan Ronaldo, bu kez Oblak'ı avlamayı başardı. Ronaldo gole çevirdiği penaltının ardından kale arkasındaki Portekiz taraftarlarından bir önceki penaltı atışı için özür diledi.
105. dakikada kaçırdığı penaltı nedeniyle ağlayan Ronaldo, Portekiz'in tur atlamasının ardından ise bu kez büyük bir sevinç yaşadı. Galibiyeti taraftarları ve takım arkadaşlarıyla kutlayan Cristiano Ronaldo, mutlu bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.
Ancak Portekiz'in kazanmasına rağmen en konuşulan konu Ronaldo'nun gözyaşları oldu. İşte o anlar...