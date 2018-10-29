Real Madrid'den İtalyan devi Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, ayrılığından sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.
Ballon d'Or (Altın Top) 2018'in sahibini bulmasına çok kısa bir süre kala ödülü veren France Football dergisine konuşan Ronaldo, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile olan ilişkisine değindi.
"Florentino Perez, benimle sadece iş ilişkisi kurmuştu. Bana söylediği şeyler asla kalbinden geçen şeyler değildi. Bu da bana Real Madrid hakkında düşünme zamanı oluşturdu. Bazen haberlere bakıyordum nereye gitmek istiyorum diye. Eğer para sorun olsaydı ben Çin'den teklifler almıştım. Juventus'a para için gelmedim. Aynı parayı Real Madrid'de kazanıyordum. Farkı şu ki, Juventus beni gerçekten istedi ve bunu gösterdi. Bana bunu söylediler ve transfer gerçekleşti. Benim ayrılmamın Zidane'ın bırakmasıyla alakalı değildi."
"TARİHİN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİYİM"
FIFA tarafından verilen Yılın Futbolcusu ödülünü eski takım arkadaşı Luka Modric'e kaptıran 33 yaşındaki golcü, verdiği demeçte "Daha önce defalarca söyledim. Altıncı Ballon d'Or'u kazanmak benim için bir takıntı değil. Biliyorum ki tarihin en iyi oyuncularından biriyim. Elbette altıncı defa Ballon d'Or kazanmak istiyorum. Aksini söylesem yalan söylemiş olurum. Bunun için çabalıyorum. Ballon d'Or'u hak ediyorum." şeklinde konuştu.
Ronaldo, Juventus formasıyla şu ana dek çıktığı 12 maçta 7 gol attı, 4 asist yaptı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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