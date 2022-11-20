Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor?

Manchester United ile son dönemde ipleri koparma noktasına gelen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid'e döneceği iddia ediliyor...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor? Manchester United'dan ayrılıyor mu? -Spor haberleri

    Premier League ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. 
  • Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor? Manchester United'dan ayrılıyor mu? -Spor haberleri

    Yabancı basında yer alan habere göre Real Madrid, Fransa ile Dünya Kupası için Katar'a giden ve antrenman esnasında sakatlanarak Fransa'nın kadrosundan çıkarılan Benzema'nın yerini Cristiano Ronaldo ile dolduracak. 
  • Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor? Manchester United'dan ayrılıyor mu? -Spor haberleri

    Manchester United'a tazminat konusunda çıkarmama niyetinde olduğu iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in İspanyol ekibi ile altı aylık bir kiralama teklifi üzerinde anlaşma sağlayabileceği belirtildi. 
  • Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor? Manchester United'dan ayrılıyor mu? -Spor haberleri

    Haberde, Portekizli yıldız ile Napoli ve Sporting Lizbon'un da ilgilendiği belirtildi. 

     
  • Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor? Manchester United'dan ayrılıyor mu? -Spor haberleri

    Bu sezon Manchester United ile Premier League'de 10 karşılaşmaya çıkan Ronaldo, 1 gol kaydetti. 
  • Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor? Manchester United'dan ayrılıyor mu? -Spor haberleri

    Real Madrid formasını ise 9 yıl terleten Ronaldo, toplamda çıktığı 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asist kaydetmişti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.