CRP (C-Reaktif Protein) vücudun gerekli durumlarda savunma mekanizması için üretilen özel proteinlerdir. CRP kandaki protein oranını dengeleyerek vücuttaki iltihap durumlarında görev yapar. Bu proteinin eksikliği hastalıklara yol açar bunu anlamak kandaki bu proteinin oranını ölçmek için doktor tavsiyesiyle test uygulanır.

CRP testi nedir?

CRP testinde kandaki protein oranından teşhise varılır. Ancak iltihabın hangi bölgede olduğuna dair bilgi vermez. Tedavi süresince bu teste başvurarak hastanın durumu kontrol edilebilir.

CRP testi sadece hastalardaki teşhisi doğrulamak için yapılır tanı koymak için yeterli değildir. Genelde 50 yaş üstü kişilerden yılda bir kere bu testin yapılması istenir. Sık hastalanan bebeklere ve çocuklara da bu test yapılır.

CRP testi hangi durumlarda yapılır?

Kanser

Enfeksiyon

İltihabı barsak hastalıkları

Bağ dokusu hastalıkları

Lupus

Tüberküloz

Ameliyatlarda doku ve organ uyumsuzlukları

CRP testinin yüksek çıkması ne anlama gelir?

Kandaki CRP proteini oranı normal kişilerde 3-6 mikro/gram/L arasındadır. 6 mikro/gram / L ve üstü çıkması durumunda CRP oranı tehlikeli seviyelerdedir ( bu değerler bir laboratuvardan diğerine farklılık göstermektedir) CRP oranı kronik olarak yüksek olduğu durumlarda yaşam süresini kısalttığı öğrenilmiştir.

CRP yüksekliğinde neden olan durumlar nelerdir?

Şişmanlık

Psikolojik ve fiziksel stres

Alkol sigara bağımlılığı

Çok fazla endüstriyel gıda tüketimi

Hareketsizlik

Vücuttaki yanıklar

CRP yüksekliğinin tedaisi

Doktor tavsiyeli ilaç tedavisinin yanında kızartma ve trans yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır somon, sardalya gibi deniz ürünleriyle beslenmeli magnezyum ağırlıklı yiyecekler yenmelidir. C, E vitaminleri alınmalı özellikle sigara ve alkol bağımlılığı olan hastaların A ve beta karoten vitamini almalıdırlar.

CRP testini düşüklüğü ne anlama gelir?

Bu durum sağlıklı bir vücuda sahip olunduğu vücutta enfeksiyonun olmadığını gösterir.