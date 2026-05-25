        Crystal Palace'ta tarihi yeniden yazan Oliver Glasner, Inigo Perez'e karşı!

        Crystal Palace'ta tarihi yeniden yazan Oliver Glasner, Inigo Perez'e karşı!

        UEFA Konferans Ligi Finali'nde Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Teknik direktörler Oliver Glasner ve Iñigo Pérez, göreve geldikleri dönemde takımlarını tarihi bir başarıya taşıyarak Avrupa finaline çıkardı. Leipzig'de oynanacak mücadelede iki ekip de tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 11:57 Güncelleme:
        Glasner ve Perez tarih yazmak için sahada!

        Crystal Palace ile Rayo Vallecano'nun teknik direktörleri Oliver Glasner ile Inigo Perez, UEFA Konferans Ligi finalinde kozlarını paylaşacak.

        Almanya'nın Leipzig kentinde 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak finalde Crystal Palace ile Rayo Vallecano, tarihlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

        Avrupa kupalarında ikinci kez mücadele eden İngiliz ekibi, Avusturyalı teknik adam Glasner ile tarihinin en iyi dönemlerini yaşıyor. 51 yaşındaki teknik direktör, Crystal Palace ile Federasyon Kupası (FA Cup) ve Süper Kupa (FA Community Shield) şampiyonlukları yaşadı.

        İspanyol temsilcisi ise rakibi gibi ülke dışında ikinci defa performans gösteriyor. 2,5 sezondur takımın başında yer alan Inigo Perez, tarihi bir başarıya imza atarak Rayo Vallecano'yu kupa finaline taşıdı.

        İKİ TEKNİK ADAM AYNI DÖNEMDE GÖREVE BAŞLADI

        Crystal Palace ile Rayo Vallecano'nun teknik direktörleri, görevlerine 6 günlük arayla başladı.

        İspanyol ekibinde Inigo Perez 14 Şubat 2024'te, İngiliz temsilcisinde ise Oliver Glasner 20 Şubat 2024 tarihinde göreve getirildi.

        Kulüplerinde yaklaşık 2,5 sezondur görev yapan iki teknik adam, istikrarlı gidişatlarını finalle taçlandırdı.

        GLASNER, CRYSTAL PALACE İLE TARİH YAZIYOR

        İngiliz temsilcisi, teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor.

        Avrupa kupalarına yoğunlaştığı dönemde Premier Lig'i 15. sırada noktalayan Crystal Palace, Glasner ile geçen sezon Manchester City'yi yenerek Federasyon Kupası'nı (FA Cup), 2025-2026'da ise Liverpool'u mağlup ederek Süper Kupa'yı (FA Community Shield) kazandı.

        Tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında mücadele eden Crystal Palace'ta dikkatleri üzerine çeken Avusturyalı çalıştırıcı, daha önce Eintracht Frankfurt ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösterdi.

        Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya rakip olacak tecrübeli teknik adam, kendisinin ikinci, kulübünün ise ilk Avrupa zaferinin peşinde olacak.

        INIGO PEREZ'İN İLK FİNALİ

        İspanyol ekibinin çalıştırıcısı Inigo Perez, ilk teknik direktörlük deneyiminde Rayo Vallecano ile büyük başarı elde etti.

        LaLiga'da son iki sezonu takımıyla 8. sırada noktalayan ve UEFA Konferans Ligi'nde de rakiplerini tek tek eleyen 38 yaşındaki teknik adam, kulübüne Crystal Palace karşısında Avrupa kupalarında tarihinin ilk finalini yaşatacak.

        Şubat 2024'te başladığı görevinden önce kulüpte yardımcı antrenörlük yapan Perez, Rayo Vallecano ile ilk deneyiminde çıktığı finalde kupayı kazanmayı hedefliyor.

