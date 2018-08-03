CS U Craiova - FC Botosani düellosu

CS U Craiova ve FC Botosani, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi CS U Craiova 1 puanla 14. sırada, FC Botosani 4 puanla 1. sırada bulunuyor. CS U Craiova son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Botosani son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 192 kodlu maçta; İddaa oynayanlar CS U Craiova kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, FC Botosani sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler.

CS U Craiova son haftadaki FC Botosani müsabasında 2-1 yenildi.

FC Botosani ise CS U Craiova maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan CS U Craiova, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

FC Botosani, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Botosani 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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