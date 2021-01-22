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CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - FB maçı ne zaman, saat kaçta?

CSKA Moskova Fenerbahçe Beko basketbol karşılaşması için heyecan dorukta. Euroleague'de üst üste aldığı 5 galibiyetle büyük bir çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova karşısında da çıkışını sürdürerek yukarılara tırmanmak istiyor. Peki merakla beklenen CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta?

CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - FB maçı ne zaman, saat kaçta?

Euroleague'de 21. hafta heyecanı CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 21. hafta maçı olan CSKA Moskova Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 20:00'de beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

KANARYA YUKARILARA TIRMANMAK İSTİYOR

EuroLeague'de son haftaların en dikkat çeken takımı olan Fenerbahçe Beko; Olympiakos, Asvel ve Kızılyıldız, Baskonia ve Panathinaikos'u mağlup ederek 5 maçlık büyük bir galibiyet serisi yakaladı.

Son olarak 20. haftada sahasında Panathinaikos'u konuk eden sarı-lacivertli takım, rakibini 100-74 mağlup etmeyi başardı.

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