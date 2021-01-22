Euroleague'de 21. hafta heyecanı CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 21. hafta maçı olan CSKA Moskova Fenerbahçe Beko mücadelesi bu akşam 20:00'de beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

KANARYA YUKARILARA TIRMANMAK İSTİYOR

EuroLeague'de son haftaların en dikkat çeken takımı olan Fenerbahçe Beko; Olympiakos, Asvel ve Kızılyıldız, Baskonia ve Panathinaikos'u mağlup ederek 5 maçlık büyük bir galibiyet serisi yakaladı.

Son olarak 20. haftada sahasında Panathinaikos'u konuk eden sarı-lacivertli takım, rakibini 100-74 mağlup etmeyi başardı.