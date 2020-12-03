"İntikam..."

ÇUKUR 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE



ÇUKUR'DA NELER OLDU?



Çukur'un tapularını ele geçirerek Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Ogeday'ın öldüğünü zannederken Yamaç'ın oyununa geldi. Yamaç, Çağatay'ın suikast planına engel olarak Ogeday'ın hayatını kurtardı ve onun hayatına karşılık kendi sevdiklerini koruyacağını belirtti. Cumali, Ogeday'ı öldürmeye çalışırken yine karşısında Yamaç engeliyle karşılaşınca öfkeden deliye döndü.

Tapular için kendini çaresiz ve suçlu hisseden Cumali, Yamaç ile gerçek ve içten bir yüzleşme yaşadı. "Babama niye sıktın?" sorusu üzerine Yamaç'ın söyledikleri herkesi derinden etkilerken, yüreklere dokunan bu yüzleşmeden sonra Cumali, kardeşini affetti ve ikili arasındaki gerilim sona erdi.

Cumali'nin Çağatay'a tapuları kaptırdığını öğrenen Yamaç, onları geri almak için bir çözüm yolu ararken Çağatay, Cumali'ye tapuları o öldüğünde kardeşine vereceğini söyledi. Cumali, Çukur için kendi canını feda etmeye hazırdı. Yamaç ise Ogeday'ın hayatını kurtarmasına karşılık Süreyya'dan tapuları almasını istedi.

Yamaç'ın bu hamlesi, Süreyya ve Seren ile sürpriz bir iş birliğine yol açtı. Yamaç, tapuları geri almayı başardı ancak her şeyden habersiz olan Cumali, ölümüne doğru yola çıktı. Cengiz'i arayıp teslim olan Cumali, Erdenetler'in çiftliğine geldiğinde Cengiz'in adamlarının saldırısına uğradı. Tam bu anlarda Yamaç ve Çukurlular, Cumali'yi kurtardı. Diğer tarafta Selim, Cemil ile birlikte yola çıkarak Çukur'dan ayrılmayı planlarken finalde karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Çağatay, Cemil'i kullanarak Selim'i tuzağa düşürürken, yapacağı hamle şimdiden büyük merak konusu oldu.



Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.



Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!