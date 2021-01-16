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Çukur 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İdris'in kahvesine bomba koyan Çağatay kötü sürpriziyle gerilimi artırırken, Çukur büyük bir tehlikenin içine giriyor. Cumali'nin oturduğu yerde görülen bomba herkese korku dolu anlar yaşatırken, Yamaç'ın bu durumdan nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

Çukur 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

ÇUKUR 112. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken, Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar’ın elini kolunu bağlayacak. Vartolu’nun Afganistan’da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan, bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.


Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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