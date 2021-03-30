Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Çukur 123. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur 122. son bölüm izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 118. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümüne Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim damga vurdu. Peki merakla araştırılan Çukur 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 123. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur 122. son bölüm izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 122. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 123. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 123. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ÇUKUR'DA 122. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç’a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürecek.

Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal’le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca’ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uyanış Büyük Selçuklu 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 26. son bölüm...
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm...
Alev Alev 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev fragman izle
TELEVİZYON"Söz veriyorum senin için yaşayacağım!"
Ramo 38. yeni bölüm fragmanı yayında - Ramo 37. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONRamo 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kim? İşte Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONUyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim?
Çukur oyuncuları kim? İşte Çukur oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONÇukur dizisi oyuncuları kim?
Sefirin Kızı oyuncuları kim? Sefirin Kızı dizisi yeni oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONSefirin Kızı oyuncuları kim?
Yasak Elma oyuncu kadrosu: Yasak Elma oyuncuları kimler, isimleri ne? Tam kadro Yasak Elma oyuncuları
TELEVİZYONYasak Elma oyuncuları kimler?
Maraşlı oyuncuları kimler? Maraşlı oyuncuları isimleri ne, yaşları kaç? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYONMaraşlı dizisi konusu ve oyuncuları
'Kırmızı Kamyon' dizisinde duygu yüklü baba-kız hikayesi
TELEVİZYON'Kırmızı Kamyon' dizisinde duygu yüklü baba-kız ...
Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu ne?
TELEVİZYONMandıra Filozofu İstanbul oyuncuları