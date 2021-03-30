Reyting rekortmeni Çukur dizisi 122. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 123. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 123. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...





ÇUKUR'DA 122. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç’a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürecek.

Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal’le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca’ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.