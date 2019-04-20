Çukur 2. sezon 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük bir heyecanla beklenen Çukur'un yeni bölüm fragmanında, Yamaç’la birlikte gitmek isteyen Damla, “Ben Sena değilim!” sözleriyle Yamaç’ın sabrını taşırıyor. Cumali, Salih ve Medet’in bir kamyonun önüne bağlandığı korku dolu dakikalar gerilimi yükseltirken, üçlünün nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR 62. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 29. bölümünde sahte Baykal’ın vurulması, Yamaç’ı cevapsız sorularla bırakacak. Yamaç, Yüzüklü’nün peşine düşerken Cumali’nin, Timsah’ın elinde olduğunu öğrenmesi herkesin hedefini bir anda değiştirecek. Ancak bu sırada da Yüzüklü boş durmayacak ve planlarını uygulamaya devam edecek. Vartolu, sürpriz şekilde Cumali’nin yardımına yetişerek kendini tehlikeye atacak. Koçovalı Kardeşler, Medet’le birlikte omuz omuza mücadele edip kurtulmaya çalışırken, İdris ve Meliha ise yıllar sonra Gül Pavyonu’na giderek eski defterleri açacak. Haftalardır ekran başındakilerin heyecanla beklediği Yüzüklü’nün kim olduğu sorusu cevap bulurken, Koçovalılar Yüzüklü’nün beklenmedik hamlesiyle aralarından birini kaybetme korkusuyla yüzleşecekler.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!