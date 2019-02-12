‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde İdris ile yüzleşen Çeto’nun isteği izleyenleri şaşırttı. Yamaç ve İdris, Cumali ile Vartolu’nun sert çıkışlarına rağmen Çeto’nun Çukur’a dönme talebini kabul etti. Bölümün final sahnesinde mahallenin kahvesi önünde Koçovalılar ile Karakuzuların karşı karşıya geldiği an seyircileri soluksuz bıraktı. Yamaç’ın yanında çok az adam gören Çeto’nun, “Bu mahalle kimin?” sorusu karşısında Çukur’un çocuklarının cevabı ağır oldu. Bir anda kahvenin yakınındaki binalardan aşağı dalgalanan Çukur bayrakları karşısında şoke olan Çeto’yu Yamaç, “Çukur’uma hoşgeldiniz!” sözleriyle karşıladı.

KARDEŞ MİYİZ?

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.65 izlenme oranı (rating), 19.65 izlenme payı (share), AB’de 8.54 izlenme oranı (rating), 18.92 izlenme payı (share), Total’de ise 9.38 izlenme oranı (rating), 19.80 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciler #kardeşmiyiz etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #kardeşmiyiz etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 35 dakika, dünyada6 saat 20 dakika, #çukur etiketi ise Türkiye’de 5 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

ÇUKUR 52. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YAMAÇ İLE METİN YÜZLEŞTİ!

Yamaç’ı vurduğu için kendi içinde büyük bir hesaplaşma yaşayan Metin, mahalle kahvesinde Yamaç’la yüzleşti. Çukur’un tüm çocuklarının kahvenin dışında toplandığı ve tansiyonun yükseldiği karşılaşmada dışarıda bekleyen herkes, uzun zamandır görmedikleri tarihi bir ana tanıklık etti. Yamaç ile Metin arasında yaşanan kardeşlik yemini ve Yamaç’ın Metin’i affettiği anlar, ekran başındakileri de derinden etkiledi.

ÇUKUR 53. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede İdris Koçovalı’nın Çukur’a geri dönmesi büyük heyecan yarattı. Sevinçle karşılanan İdris’in, Karakuzulara karşı nasıl bir hamlede bulunacağı merakla beklenecek.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 18 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!