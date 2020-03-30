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Çukur bu akşam neden yok? Çukur 3. sezon 26. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV yayın akışı

Çukur bu akşam neden yok? Sorusu dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Geçen hafta koronavirüs sebebiyle ÇukurEvde bölümü YouTube'da yayınlanmıştı. Peki, Çukur 3. sezon 26. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

çukur

Çukur neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular dizinin fanatikleri tarafından merak konusu oldu. Çukur dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur'un bu akşam yayınlanması gereken 93. yeni bölümü Show TV'nin yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgınından dolayı bazı diziler yeni bölüm çekimlerine ara verdi. Bu yüzden Çukur dizisinin bu akşamki yeni bölümü yayınlanmayacak. Çukur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

 

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Çukur’un son bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmelerle heyecan doruğa ulaştı. Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle sonrası Koçovalılar mahalleyi toparlamak için uğraştı.

Çağatay beraat ederek, buralardan uzaklaşmak istese de Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmamakta kararlıydı.

Çağatay’dan görevi alan Arık Böke Erdenet, Çukur’a gelerek ağabeyinin yokluğunu hissettirmeyeceğini belli etti. Arık Böke’nin gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

 

 

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