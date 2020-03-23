Çukur 93. yeni bölümü bu akşam neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Çukur dizisi normalde her hafta Pazartesi günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur'un bu akşam yayınlanması gereken 93. yeni bölümü Show TV'nin yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgınından dolayı bazı diziler yeni bölüm çekimlerine ara verdi. Bu yüzden Çukur dizisinin bu akşamki yeni bölümü yayınlanmayacak. Çukur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

ÇUKUR 92. BÖLÜM İZLE

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 23 MART 2020

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.

Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak.

Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak.

Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.