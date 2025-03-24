Çukur Çanak Mantarı Yenir Mi, Sağlığa Zararı Var Mı?

Lezzeti ile pek çok kişinin beğendiği bir besin olan mantar özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında sıklıkla görülmeye başlanır. Nem ve ısıyı seven mantarları ağaç diplerinde bulmak mümkündür. Ancak mantarları sofranıza eklemeden önce zehirli olup olmadığını bilmeniz son derece önemlidir. Peki çukur çanak mantarı yemek zararlı mı? Konu ile ilgili tüm merak ettiklerinizi aşağıda bulabilirsiniz…

ÇUKUR ÇANAK MANTARI YENİR Mİ?

Mantarlar genel olarak yenilebilir, yenilemeyen ve zehirli olarak üç ayrı gruba ayrılırlar. Bu nedenle mantarlar hakkında pek bilgi sahibi olmayan kişilerin bilmedikleri bir mantar türünü yemesi sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine ve üzücü sonuçlara neden olabilir. Bu noktada bireyin bilmediği bir mantar türünü tüketmemesi önerilir. Peki çukur çanak mantarı yenir mi? Çukur çanak mantarı (Sarcosphaera Coronaria) tüketilmesi uygun olmayan bir mantar türüdür. Bu mantar türünün çiğ ve az pişmiş halde tüketilmesi ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu mantar türünün tüketilmesi halinde kişiye acil müdahelede bulunulması gerekebilir.

ÇUKUR ÇANAK MANTARI YEMEK ZARARLI MI?

Pek çok kişi tarafından sevilen bir gıda olan mantar kimi durumda insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Peki çukur çanak mantarı yemek zararlı mı? Çukur çanak mantarı yenmesi uygun olmayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen hatta ölümcül sonuçlara neden olabilen bir mantar türüdür. Bu nedenle bu mantarın tüketiminden kaçınmak önemlidir. Topraktaki arseniği bünyesinde topladığı bilinen çukur çanak mantarının tüketilmemesi gerekir.

Çiğ ve az pişirildiğinde ise ölümcül sonuçlara neden olabileceği bilinen bu mantar türünde bulunan Gyromitrin (asetaldehit N-metil N-formilhidrazon), gastrointestinal sistemi doğrudan tahriş eder. Bunun yanı sıra kırmızı kan hücrelerinde oksidatif hasara, karaciğer ve böbrek hasarına da neden olabilir. Eğer kişi Gyromitrine maruz kalırsa ilk 6 ila 12 saat içinde kusma ve sulu ishal gözlenir. Her ne kadar ısı ve kurutma ile Gyromitrin azalsa da tamamen yok edilemeyeceği bilinir. Gastrointestinal etkiler ise 2 ila 3 gün sürebilir. Kişide ilk 2 gün titreme, zayıflık ve ataksi de gelişebilir. Bunun yanı sıra nadiren de olsa ciddi durumlarda maruziyetten sonraki birkaç günde sarılık, hemoliz, metemoglobinemi, nöbet ve hepatik koma dahil olmak üzere koma gelişebilir.