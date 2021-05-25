'Çukur'da büyük finale doğru savaş giderek alevleniyor 0:00 / 0:00

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Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizi Çukur'da dün akşam Koçovalılar, Yamaç ile Efsun'un düğünündeyken Şahram, Çukur'a girdi. Cumali Amca'nın son kozu olan Şahram, gerçekleştirdiği saldırıyla mahalleye korku dolu anlar yaşattı.

Koçovalılar müdahale etmek için harekete geçerken, onları kahveye girmemeleri için uyarmaya çalışan Ecevit, Şahram tarafından vuruldu. Finalde Koçovalılar ile Şahram'ın karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutulurken, Cumali Amca ve Koçovalılar arasındaki büyük mücadelede dengelerin nasıl değişeceği de büyük bir merak konusu oldu.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 7.09 izlenme oranı (reyting),16.94 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 6.79 izlenme oranı (reyting),15.21 izlenme payı (share),AB'de 5.58 izlenme oranı (reyting),12.99 izlenme payı (share) elde etti. #çukurson3 etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 25 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

İşte o anlar;

YAMAÇ, ÇUKUR'U KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yamaç, Çukur'u korumak için her şeyi kökünden değiştirecek yeni bir plan yaptı. Cumali Amca tehlikesinin mahalleden gitmesinin ardından Koçovalı kardeşler eski günlerdeki gibi İdris, Paşa ve Emmi'nin kahvede oturduğu masaya geçtiler. Yeniden Çukur'un başına geçen Yamaç, mahalleyi beladan uzak tutmak için harekete geçti.

Çukurlular, mahallede bir daha silahların patlamaması için Amca'nın paravan olarak kullandığı yasal işlere el koydular. Cumali Amca'nın fabrikalarına el koyan Yamaç, Çukur'da yaşanacak olan değişikliği mahalledeki tüm gençlerle paylaştı. Çukur, silahları kaldırıp barış ve huzur içinde yaşayacakları yeni bir düzene geçmek için ilk adımını attı.

Çukurlular, Amca'nın işlerine el koyuyor;

Çukur'da nefes alacağız;

EFSUN İLE YAMAÇ EVLENDİ

Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken, aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşandı. Yamaç, uzun zamandır planladığı romantik evlenme teklifini İstanbul manzarasına karşı gerçekleştirdi. Yamaç ile Efsun evlilik kararı alırken, Akın da baba olacağını öğrendi. Yamaç ile Efsun, keyifli anların yaşandığı şık bir düğünle dünyaevine girerken, Akın da davetlilere baba olacağının müjdesini verdi.

EfYam'ın düğünü;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!