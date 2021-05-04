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Yamaç ve Vartolu'nun büyük acısı

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan heyecan ve aksiyon dolu bölümünün final sahnesinde duygu yüklü anlar yaşandı. Vartolu ve Yamaç, Karaca'nın gömüldüğü yere ulaşarak acı gerçekle yüzleşti. Karaca'nın öldüğünü öğrenen Yamaç ve Vartolu, dayanılmaz bir acıyla sarsıldı

'Çukur'da neler oldu? Yamaç ve Vartolu'nun büyük acısı
Yamaç ve Vartolu'nun büyük acısı
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HABERTURK.COM

Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizi Çukur'da dün akşam Cumali Amca'nın gerçek yüzünü öğrenen Vartolu, sürpriz bir hamle yaparak Karaca'yı bulmak için yeniden harekete geçti. Daha önce depoda Amca'nın adamlarını sorgulayan Vartolu'yu bu sefer Yamaç da yalnız bırakmadı.

İkili, Amca'nın adamı Ahmet'i sorgulamak isterken Ahmet, Nedim'in eline geçti. Nedim, Ahmet'i öldürerek ortadan kaldırmak istese de Vartolu ve Yamaç'ın baskını yüzünden bunu başaramadı. Aksiyon dolu anların ardından Yamaç ve Vartolu, Ahmet'i yakalamayı başardı.

"Karaca nerede?"

Amca'nın adamı Ahmet, Yamaç ve Vartolu'yu Karaca ve Celasun'un gömüldüğü yere götürdü. Mezarı kazan Vartolu, toprağın altında Karaca'nın Çukur dövmeli elini görünce büyük bir yıkım yaşarken, iki kardeşin acısı izleyenleri de derinden etkiledi. Yamaç ve Vartolu, mezarın başında dakikalarca ağladı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #BİRDEVİRKAPANDI DEDİ

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.50 izlenme oranı (rating),17.32 izlenme payı (share),Total'de 8.32 izlenme oranı (rating),18.38 izlenme payı (share),AB'de 7.65 izlenme oranı (rating),16.71 izlenme payı (share) elde etti. #birdevirkapandı etiketi Twitter Türkiye'de 9 saat boyunca TT listesinde kaldı.

VARTOLU, GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Yamaç, Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçti. Vartolu'yu nasıl ikna edeceğini bir türlü bulamayan Yamaç'ın yardımına ise Ferhat yetişti. Ferhat'ın, Kulkan'ın Amca'nın gerçek yüzünü anlattığı videoyu açmayı başarması her şeyi değiştirdi. Yamaç, Kulkan'ın mesajını kahvenin karşısındaki Çukur sembolü olan duvara yansıtarak Vartolu'ya izletti. Amca hakkındaki gerçekleri öğrenen Vartolu, büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaşadı.

Vartolu acı gerçeği öğreniyor;

EMMİ'NİN CENAZESİNDE GERGİN ANLAR

Emmi'nin ölümü, Çukur'da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Emmi'nin cenazesi Koçovalıların mezarlığında toprağa verilirken, cenaze günü Yamaç ve Vartolu arasında gerilim dolu dakikalar yaşandı. Emmi'nin cenazesinde Yamaç ve Cumali'nin sert tepkisiyle karşılaşan Vartolu, yaşananlarda bir sorumluluğunun olmadığını söylese de Yamaç'ı ikna edemedi. Sert sözlerin söylendiği tartışmada ikiliyi sakinleştirmek kolay olmadı.

Emmi'ye elveda;

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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