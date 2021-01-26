Çukur'da veda! 0:00 / 0:00

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Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde; Koçovalılar'ın sıradaki hedefi Çağatay Erdenet oldu. Seren'den gelen sinyali takip eden Cumali ve Yamaç, Çağatay'ın kaldığı eve ulaştılar. Burada karşılarına çıkan Kulkan, Çağatay'ın kaldığı yerin adresini vererek Erdenet ailesindeki ihanet geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kulkan'dan aldıkları adreste Çağatay'a ulaşan Yamaç ve Cumali, onu bayıltarak ele geçirdiler. Koçovalılar, Çağatay'ı bir mayının üstüne bağladı ve patlamanın gerçekleşmesiyle Çağatay son nefesini verdi. Finalde Çağatay'ın sonunu getiren Koçovalılar'ın intikam planı ise yine nefesleri kesti.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #KALDIĞIMIZYERDEN DEDİ!

Çukur', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.24 izlenme oranı (reyting),13.87 izlenme payı (share),AB'de 6.02 izlenme oranı (reyting),12.37 izlenme payı (share),Total’de 8.61 izlenme oranı (reyting),16.89 izlenme payı (share) elde etti. #kaldığımızyerden etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 25 dakika TT listesinde kaldı.

MÜFİT KAYACAN, CUMALİ AMCA OLARAK ÇUKUR'DA!

Haftalardır merakla beklenen Cumali Amca'nın, Vartolu ile karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekti. Vartolu, Afganistan'da hayatını kurtaran Cumali Amca'nın yanına gelirken, burada yaptığı görüşmenin sonucunda harekete geçti ve aylardır hakkından gelmeye çalıştığı aşiretin tek başına üstesinden geldi.

Cumali Amca olarak Çukur'a katılan usta oyuncu Müfit Kayacan, büyük ilgi gördü. Cumali Amca'nın ortaya çıkışı ise Çukur'da dengelerin nasıl değişeceği konusunda akıllarda soru işaretleri bıraktı.

"Mezarlarında bile olsa kapatırım hesabımı!"

SULTAN, EFSUN HAKKINDAKİ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ!

Sultan'ın Efsun hakkındaki gerçeği öğrenmesi, Koçovalılar'ın evinde büyük ses getirdi. Cumali ile Damla'nın konuşmalarını duyan Sultan, İdris Koçovalı'nın ölümünde Efsun'un payı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve dönen Efsun büyük bir şok yaşadı. Kapıda kendisini karşılayan Sultan Hanım, öfkeyle Efsun'u evden kovdu.

Sultan'ın öfkesi;

'Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’da Show TV'de.