Yamaç’ı kim vurdu sorusu sosyal medyada da büyük merak uyandırdı:





— Show TV (@ShowTV) January 17, 2019

Çukur bu akşam heyecan dolu 2. sezonun 16. bölümüyle ekrana gelecek. Aldığı kurşun darbeleri ile ağır yaralanan Yamaç Koçovalı, büyük bir yaşam savaşı verecek.

Koçovalılar, yaşadıkları kayıplar sonrasında Yamaç’ın vurulmasıyla yeni bir sınavdan geçecekler. İdris, bir oğlunu daha kaybetme korkusuyla yüzleşecek. Harekete geçen Koçovalı Kardeşler, haini ne pahasına olursa olsun bulmak için mücadele edecekler.

Çukur’dan çıkmak zorunda kalan Çeto ve Mahsun ise onları bu hale getirenlerden hesap soracaklar. Mahalleye geri dönen Cumali ve Emmi, karşılarında o hatırladıkları Çukur’u bulamayacaklar. Vartolu ve Cumali arasındaki gerilim ise giderek büyüyecek. Yamaç’ı kim vurdu, Çukur toparlanabilecek mi sorularının cevabı merakla beklenecek.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!