Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Çukur'da oynayan Efsun'un vurulacağı iddiası büyük merakla araştırılıyor. Peki, Efsun kimdir, kaç yaşında? İşte Efsun'a hayat veren Damla Sönmez'in hayat hikayesi....



EFSUN ÇUKUR'DAN AYRILIYOR MU?



Çukur yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Karaca'nın ölümü sonrası Amca'nın Karaca’nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalıştığı bölümde, Yamaç ve Efsun'un elinde silahlar ile koşturduğu sahne aksiyon dolu anları izleyici karşısına çıkardı. Sokak arasında silah patlaması ise Efsun vuruldu mu? sorusunu akıllara getirirken, Amca'ya gelen tehdit fragmanda dikkat çekti.

İşte, Çukur'un 125. yeni bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklar.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç’ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak. Amca’nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu’nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun’la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun’un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek.

Karaca’nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca’nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra Fransa‘da Paris Sorbonne Üniversitesinde Tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Damla Sönmez, daha önce birçok projede yer aldı.

2004 yılında Camdan Pabuçlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Damla Sönmez; Güllerin Savaşı, Şubat, Türkan, Gece Gündüz, Emret Komutanım, Bir Aşk Hikayesi, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Deniz Seviyesi, Uzun Hikaye, Çakal, Mahpeyker Kösem Sultan, Kurtuluş Son Durak, Kampüste Çıplak Ayaklar gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, 1.62 metre boyunda ve 53 kilo ve Oğlak burcudur.

Ödülleri:

2018 – 25. Uluslararası Adana Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

2015 – 15. Uluslararası Milano Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

2014 – 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

2010 – 15. Sadri Alışık Ödülleri – Umut Veren Oyuncu

2009 – 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2009 – Siyad Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2010 – Yeşilçam Ödülleri – Genç Yetenek

Damla Sönmez'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çukur (Efsun) (TV Dizisi)

2019 – I Am You (Aisha) (Sinema Filmi)

2019 – Sibel (Sibel) (Sinema Filmi)

2018 – Masum Değiliz (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ayla (Nuran) (Sinema Filmi)

2017 – Taksim Hold’em (Defne) (Sinema Filmi)

2017 – 7 Yüz (Pınar) (TV Dizisi)

2014 – Güllerin Savaşı (Gülru) (TV Dizisi)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Defne) (Sinema Filmi)

2013 – Deniz Seviyesi (Damla) (Sinema Filmi)

2013 – Bir Aşk Hikayesi (Ceylan) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Ayla) (Sinema Filmi)

2012 -Şubat (Gelin) (TV Dizisi)

2012 – Kurtuluş Son Durak (Tülay) (Sinema Filmi)

2011 – Alala (Deli Ablanın Kardeşi) (Sinema Filmi)

2011 – Korkuluk (Ölen Adamın Karısı) (Sinema Filmi)

2010 – Türkan (Turhan) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker: Kösem Sultan (Kösem Sultan) (Sinema Filmi)

2010 – Çakal (Deniz) (Sinema Filmi)

2009 – Bornova Bornova (Özlem) (Sinema Filmi)

2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (Ebru) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Gündüz (Pınar) (TV Dizisi)

2008 – Emret Komutanım (Karamel) (TV Dizisi)

2007 – Fırtınalı Aşk (Melda Talay) (TV Dizisi)

2006 – Sahte Prenses (Sedef) (TV Dizisi)

2006 – Şarkılar Susmasın (Aycan) (TV Dizisi)

2005 – Kapıları Açmak (Gülşen) (TV Dizisi)

2004 – Omuz Omuza (Pelin) (TV Dizisi)

2004 – Camdan Pabuçlar (Gülçin) (TV Dizisi)