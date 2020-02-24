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Çukur İZLE! Çukur 3. sezon 22. yeni bölüm (89. bölüm) - SHOW TV canlı yayın izle

Çukur yeni bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşuyor. SHOW TV'nin fenomenleşen dizisi Çukur 3. sezon bölümleriyle ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Çağatay'ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Yamaç'tan şaşırtan bir hamle bu akşam izleyicilerle buluşan bölümde yer alıyor. Haberimizde SHOW TV canlı yayını ile Çukur 3. sezon 22. yeni bölüm yani 89. yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz

Çukur

Çukur 3. sezon 22. bölümüyle bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Son iki sezonda ekranlarda fırtınalar estiren Çukur, tüm hızıyla devam ediyor. Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye dönüyor. Vartolu ise babasının katilinin kimliğini öğreniyor. Babasından kalan boşluğu artık doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur’u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izleyecek ve herkesi şaşırtacak bir hamle yapıyor. İşte Çukur yeni bölümü ve detaylar...

ÇUKUR 89. YENİ BÖLÜM (SHOW TV İZLE)

Çukur dizisinin yeni bölümü 24 Şubat Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'den itibaren SHOW TV ekranlarında izleniyor. Çukur'un şu an yayınlanan bölümünü aşağıdaki canlı yayın linki yoluyla izleyebilirsiniz.

SHOW TV CANLI YAYININDA ÇUKUR'U İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye dönecek.

Selim, Çukur’daki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına girerken Yamaç ve Vartolu da dağılan ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalışacak. Azer ve Karaca arasındaki yakınlığı fark eden Fadik, soluğu Sultan’ın yanında alacak. Karaca zor bir seçim yapmak zorunda kalacak. 

Uzun zaman sonra evine dönen Vartolu, Sultan’a babasının katili konusunda hesap vermek zorunda kalacak. Damla’nın, Cumali’ye vereceği sürpriz haber büyük bir heyecan yaratacak. Babasından kalan boşluğu artık doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur’u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izleyecek ve herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.

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