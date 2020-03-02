Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor.

Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 3. sezonun 23. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay’a karşı direnmekten vazgeçmeyen Yamaç, aradığı desteği ağabeylerinden bulamayınca başka müttefikler edinecek. Ancak Vartolu, Yamaç'ın isteğiyle mahalledeki sorunların kaynağını bulmak için harekete geçecek.

Çağatay bir taraftan Selim ve Cumali’yi en korktukları şeylerle sınarken diğer yandan Yamaç’a bir görev verecek. Yamaç’ın bağlılığını ispatlamak için üstlendiği bu görev onun zor bir tercih yapmasına neden olacak.





“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 23. bölüm tanıtımı: