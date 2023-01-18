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Çukurova Basketbol Kulübü - Basket Landes: 75-59 (MAÇ SONUCU)

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 10. haftasında konuk ettiği Basket Landes'i 75-59 yendi.

Çukurova Basketbol Kulübü - Basket Landes: 75-59 (MAÇ SONUCU)
İHA

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 10. haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Basket Landes'i 75-59 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ÇBK, ilk periyodu 28-17 önde tamamlandı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 40-25 önde girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını koruyan Çukurova Basketbol, bu bölümü de 55-41 galip kapadı. Maçın son periyodunda oyunda tamamen üstünlüğü ele geçiren Çukurova ekibi, maçı 75-59 kazandı.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Sinisa Prpa xx, Ariadna Chueca Moreno xx, Paulina Gajdosz xx
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 2, Gamze Takmaz x 3, Gökşen Fitik x 2, Elizabeth Williams xx 12, Chelsea Gray xxx 16, Quanitra Hollingswort x 9, Tiffany Hayes xxx 21, Dewanna Bonner xx 10
Basket Landes: Regan Magarity xx 14, Marine Fauthoux x 8, Celine Dumerc xx 14, Laura Gil x 4, Jillian Harmon x 2, Kristen Mann x 6, Eve Pagit xx 11
1. periyot: 28-17 (Çukurova Basketbol lehine)
Devre: 40-25 (Çukurova Basketbol lehine)
3. periyot: 55-41 (Çukurova Basketbol lehine)

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