En güzel Cuma mesajları: Dualı, anlamlı, resimli 'Hayırlı Cumalar' mesajları
İslam'da çok kıymetli bir gün olduğuna inanılan Cuma günleri geldiğinde ibadet etmenin bile daha hayırlı olduğu söylenir. Bugün aynı zamanda Müslümanların birbirini kutladığı özel bir gün olarak da sayılır. Bugün sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 21 Haziran en güzel, dualı, resimli, uzun ve kısa 'Hayırlı Cumalar' mesajları...
Cuma günü, İslamiyet'te oldukça özel olarak nitelendirilir. Cuma zamanında dua kapılarının açıldığına ve ibadet etmenin normal zamanlara göre kat kat daha önemli olduğuna inanılır. Biz de, bugün sevdiklerinizin Cuma'sını kutlamak için onlara gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını derledik. İşte, 21 Haziran uzun, kısa, resimli, dualı Hayırlı Cumalar mesajları...
EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!
Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile... Hayırlı Cumalar.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Bu mübarek Cuma gününde Rabbim, dualarınızı kabul etsin, kalbinizdeki tüm dileklerinizi hayırlı eylesin. Hayatınızdaki tüm sıkıntılar sona ersin, gönlünüzdeki huzur daim olsun. Bu güzel günde sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu anlar geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar!
Bu mübarek günde Allah’ın rahmeti ve bereketi sizinle olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.
Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
Cuma günü, Müslümanlar için en mübarek günlerden biridir. Bu özel günde, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun. Hayatınızdaki tüm sıkıntılar sona ersin, kalbinizdeki tüm dualar gerçek olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar!