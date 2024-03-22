Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma gününe eriştik. Dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin huzur bulduğu bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun.

Bugün dualarımızı yükselttiğimiz, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, manevi huzurun doruklarına ulaştığımız bir Cuma günü. Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.