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        Haberler Gündem İnanç CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir? Diyanet bilgisi ile Cuma namazı kılınışı, niyeti ve rekat sayısı

        Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir?

        Cuma namazı nasıl kılınır? Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazına gidecekler bu sorunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı ilmihallerde Cuma namazı kılınışı detaylı olarak anlatılıyor. İşte, Cuma namazı kılınış şekli ve rekat sayısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:06
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        Cuma namazı kılınışı, rekat sayısı ve niyeti bugün cami ve mescitlerde Cuma namazı kılacak inanlar tarafından günün ilk ışıklarıyla birlikte merak edilenler arasında ilk sıralara yerleşti. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylanan ilmihallerde Cuma namazı kılınışı detaylarıyla anlatılıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, Cuma namazı kılınış şekli ve rekat sayısı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

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        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

        *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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        Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

        Sübhaneke,

        Ettehiyyatü,

        Allahümme Salli,

        Allahümme Barik,

        Rabbena Atina,

        Rabbenağfirli

        Fatiha,

        Tebbet,

        İhlas,

        Felak,

        Nas sureleri.

        #Erzincan
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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