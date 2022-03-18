Cuma günleri İslamiyet'te mübarek kabul edilen ve Müslümanların dua ederek, ibadet ederek geçirdiği günlerin arasında yer alır. Cuma günleri Müslümanlar tarafından önemsenen başlıca ibadet cuma namazıdır. Cuma namazını kılmayı bilmeyen ya da unutan Müslümanlar için Cuma namazı kılınışı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından anlatılmaktadır. İşte Cuma namazı kaç rekat sorusdunun cevabı ve Cuma namazı kılınışı ile ilgili merak edilenler...