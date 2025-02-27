Cuma namazı ve sünneti nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, farzları nedir ve hangi dualar okunur?

Cuma günleri, İslam inancına göre “haftanın bayramı” olarak nitelendirilmiştir. Bu günde kılınan namazın önemi ise oldukça büyüktür. Ek olarak bu namaz, sadece erkekler için farz kabul edilmiştir. Üstelik camide imam eşliğinde ve toplu şekilde kılınması doğrudur. Öğle vakti girer girmez kılınan namaz, son derece özel bir ibadettir ve dayanışmayı yansıtır. Cuma hutbesi ile başlar ve toplulukla kılındığından dini bilgileri tazeleme fırsatı da sunar. Peki Cuma namazından sonra öğle namazı nasıl kılınır? Sünnetleri ve okunan dualar nelerdir? Detaylar için sayfayı kaydırın…

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İlk olarak “Cuma namazı kaç rekattır?” sorusuna cevap vermekte fayda var. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan yönlendirmeler şöyledir;

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).

CUMA NAMAZINDAN SONRA ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Peki Cuma namazından sonra öğle namazı nasıl kılınır? Din alimlerinin açıkladıklarına göre Cuma namazı zaten öğle namazı yerine geçtiğinden ayrıca bir namaz kılmaya gerek yoktur. Cuma gününde camide toplu hâlde kılınan namaz, öğle namazının yerine kabul edilir. Bu nedenle öğle namazı vaktinde camide sünneti kılabilir, hutbeyi dinleyebilir ve 2 rekatlık Cuma namazını kılabilirsiniz. Bu vakitten önce camiye gelerek hutbeyi dinleyerek dini bilgilerinizi tazeleyebilir ve topluluk içinde olabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SÜNNETİ NASIL KILINIR?

Bu noktada akıllara “Cuma namazı sünneti nasıl kılınır?” sorusu gelmiş olabilir. Bunun için aşağıdaki maddelemeleri inceleyebilirsiniz;

1.Rekât: • "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının dört rekât ilk sünnetini kılmaya" şeklinde niyet edilir. • "Allahu Ekber" denir ve İftitah Tekbiri alarak ve namaza başlangıç yapılır. • İlk olarak Subhaneke okunur. • Sonrasında Euzü-besmele çekilir. • Ardından Fatiha okunur. • Kur'an'dan en az kısa 3 ayet ya da üç ayet miktarındaki uzunlukta bir âyet okunur. • Rükuya gidilir. • Ardından secdeye gidilir. • Doğrularak yeniden secdeye gidilir. 2. Rekât: • Ayağa kalkılır ve kıyama durulur. • Besmele çekilir. • Sonrasında ilk olarak Fatiha okunur., • Kur'an'dan en az kısa 3 ayet okunur. Farklı olarak üç adet miktarı uzun olan bir âyet de okunabilir. • Ardından Rükuya gidilir. • Hemen arkasından secdeye gidilir. • Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. • Otururken Ettahiyyatu okunur. 3. Rekât: • Ayağa kalkılır ve kıyama durulur. • Besmele çekilir. • İlk olarak Fatiha okunarak başlanır. • Kur'an'dan en az kısa üç ayet veya 3 ayet miktarına karşılık uzun bir âyet okunur. • Sonrasında Rükuya gidilir. • Secdeye gidilir. • Doğrulduktan sonra yeniden secdeye gidilir. 4. Rekât: • Ayağa kalkılır ve kıyama durulur. • Sonrasında besmele çekilir. • Hemen arkasından Fatiha okunur. • Kur'an'dan en az kısa üç ayet ya da 3 ayet miktarı uzun bir âyet okunur. • Arkasından Rükuya gidilir. • Secdeye gidilir. • Doğrularak tekrardan secdeye gidilir. • Otururken Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir. • Namazı tamamlanmış olur. CUMA NAMAZI FARZI NEDİR? Cuma namazı farzı nedir ve nasıl kılınır? İşte cevabı; Birinci Rekât: • İmam ve cemaat birlikte niyet eder. • Sessizce herkes Sübhaneke duasını okur. • İmam sonrasında içinden "Euzü Besmele" çeker. • Sonrasında sesli bir şekilde Fatiha Suresi ve zammı sure okur.

• Bu esnada cemaat dinleyerek imama uyar ve namaz kılmaya devam eder. • İmam, sesli bir şekilde "Allahuekber" der. • Sonrasında cemaat, hep beraber eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gider. • Rükudayken imam ve cemaat sessizce 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azim" der. • İmam, bundan sonra sesli bir şekilde "Semiallahu Limen Hamideh" der. • Sonrasında hep birlikte ruküdan kalkılır. • Bu sırada cemaat ve imam birlikte sessiz bir şekilde "Rabbena Lekel Hamd" der. • Sonrasında imam yeniden sesli olarak "Allahuekber" der. • Bundan sonra hep birlikte secdeye gidilir. • Secdede alın ve burnun yere değmesine herkes tarafından özellikle dikkat edilir. • Burada (secdede) 3 kez yine tüm cemaat sessiz bir şekilde "Sübhane Rabbiyel Âlâ" der. • Birinci secdeden "Allahuekber" denilir ve kalkış yapılır. • Oturduktan sonra "Allahuekber" denir ve tekrardan secdeye gidilir. • Secde, bir önceki gibi yapılır. • “Allahuekber” denilerek ikinci rekât için kalkılır. İkinci Rekât: • İmam sessizce besmele çeker. • Sonrasında sesli bir şekilde Suresi ile zammı sure okunur. Ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okur. • Rükû ve secde yapılır. • Ayağa kalmadan Tahiyyat’a oturulur. • Burada tüm cemaat sessiz bir şekilde "Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena" dualarını okur. • İmam açıktan, cemaat sessizce "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diyerek baş önce sağa (omuza bakılarak) sonra sol tarafa çevrilir ve selam verilir, cuma namazının farzı tamamlanır. CUMA NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR? Peki Cuma namazında hangi dualar okunur? Bunun cevabı; • İlk rekatların başında Sübhaneke, • İlk oturuşlarda Ettehiyyatü, • Son oturuşlarda ise Ettehiyyatü, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur. Aşağıda bu duaların okunuşunu bulabilirsiniz; Sübhaneke Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)* ve lâ ilâhe ğayrük. Ettehiyyatü Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.