Cumanın değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün yayınlanan yeni bölümüyle rakiplerine fark atarak tüm kategorilerde birinci oldu.

'Kızılcık Şerbeti' ; AB grubunda 11.38 izlenme oranı, 30.12 izlenme payı, ABC1 ’de 11.24 izlenme oranı ve 26.80 izlenme payı; Total grubunda ise 8.33 izlenme oranı 20.88 izlenme payı ile zirvede yer aldı. 'Kızılcık Şerbeti’ne, Fatih’le olan evliliğini sürdürebilmek için hamileliğini kullanan Görkem’in, doktordan aldığı kötü haberi Doğa’nın öğrenmesi damga vurdu.

Her Cuma sosyal medyanın gündemi olan dizi bu hafta #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 9 saat X’in TT listesinde yer alarak rekora koştu.

Dizinin yayınlanan bölümünde; Ömer’in Cemal tarafından bıçaklanması hem Kıvılcım’a hem de Ünallar’a büyük bir korku yaşattı. Hayati tehlikesi olmayan Ömer’in taburcu olmasıyla Kıvılcım, Ömer’i yalnız bırakmazken, Abdullah ve Ömer arasındaki buzlar erimeye başladı.

Abdullah, Ömer için apar topar hastaneye gidiyor;

Borçlarını ödeyemeyen Sevtap, Pembe’nin mücevherini çaldı. Nilay’ın, Pembe’ye; odasına giren kişinin Meri olduğunu söylemesi evde yeni bir krizin yaşanmasına neden oldu. Ömer’in bıçaklanmasından Kıvılcım’ı sorumlu tutan Pembe ile gerginlik yaşayan Meri’nin hırsızlıkla da suçlanması bardağı taşıran son damla oldu. Eşyalarını toplayan Meri, köşkü terk etti. Mal varlığını kaybeden Firaz, Nursema’dan eski hayatına geri dönmek için yardım istedi.