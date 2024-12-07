Cumanın değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti'
SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan yeni bölümüyle de tüm kategorilerde birinci oldu
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün yayınlanan yeni bölümüyle rakiplerine fark atarak tüm kategorilerde birinci oldu.
'Kızılcık Şerbeti'; AB grubunda 11.38 izlenme oranı, 30.12 izlenme payı, ABC1’de 11.24 izlenme oranı ve 26.80 izlenme payı; Total grubunda ise 8.33 izlenme oranı 20.88 izlenme payı ile zirvede yer aldı. 'Kızılcık Şerbeti’ne, Fatih’le olan evliliğini sürdürebilmek için hamileliğini kullanan Görkem’in, doktordan aldığı kötü haberi Doğa’nın öğrenmesi damga vurdu.
SOSYAL MEDYA KIZILCIK ŞERBETİ ETKİSİ ALTINDA
Her Cuma sosyal medyanın gündemi olan dizi bu hafta #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 9 saat X’in TT listesinde yer alarak rekora koştu.
'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 79'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
DOĞA, GÖRKEM’İN SIRRINI ÖĞRENDİ
Dizinin yayınlanan bölümünde; Ömer’in Cemal tarafından bıçaklanması hem Kıvılcım’a hem de Ünallar’a büyük bir korku yaşattı. Hayati tehlikesi olmayan Ömer’in taburcu olmasıyla Kıvılcım, Ömer’i yalnız bırakmazken, Abdullah ve Ömer arasındaki buzlar erimeye başladı.
Abdullah, Ömer için apar topar hastaneye gidiyor;
Borçlarını ödeyemeyen Sevtap, Pembe’nin mücevherini çaldı. Nilay’ın, Pembe’ye; odasına giren kişinin Meri olduğunu söylemesi evde yeni bir krizin yaşanmasına neden oldu. Ömer’in bıçaklanmasından Kıvılcım’ı sorumlu tutan Pembe ile gerginlik yaşayan Meri’nin hırsızlıkla da suçlanması bardağı taşıran son damla oldu. Eşyalarını toplayan Meri, köşkü terk etti. Mal varlığını kaybeden Firaz, Nursema’dan eski hayatına geri dönmek için yardım istedi.
Asude ile kendisini barıştırmasını ve kalacak bir yer bulmasını isteyen Firaz’ı, Nursema, İlhami’nin evine yerleştirdi. Cemal’in hala yakalanamaması büyük bir gerginlik yaratırken Doğa’ya ulaşamayan Fatih, Kıvılcımlar’ın evinin önüne geldi. Fatih’le konuşmak için aşağı inen Doğa, bir köşede gizlenen Cemal’in saldırısına uğradı. Cemal’i etkisiz hale getiren ve polislere teslim eden Fatih, yaşanan olayın etkisiyle Doğa ile arasını düzeltmeye başladı.
Fatih, Doğa’yı Cemal’in elinden kurtarıyor;
Fatih’in kendisinden boşanmaması için bebeğini kullanan Görkem, hamileliğiyle ilgili kötü haber aldı. Pes etmeyen ve sağlıksız hamileliğini devam ettirmek için başka bir doktora giden Görkem bu sırada düşük yapmaya başladı. Aynı hastanede olan Görkem’in bağırışlarını duyan Doğa, hiç istemediği bir ana şahit oldu. Doktorunun, Görkem’in hamileliğinin sona erdiğini söylediği sırada Doğa’nın olaya şahit olması bölümün final sahnesine damga vurdu.
“Bu gebelik sonlandırılmalı!”;
İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI
“DOĞA’YI SEVİYORUM!”
Nefes kesen bölüm finalinin ardından yayınlanan tanıtımda Görkem, Doğa’nın arabasının önüne atlıyor. Kıvılcım ve Ünallar’ın karakolda karşı karşıya geldiği tanıtımda Pembe, eve geri dönen Meri’den özür diliyor. Kıvılcım’ın yeni programının ilk konuğu Ömer olurken, Fatih’in ailesini karşısına alarak Doğa’yı sevdiğini itiraf etmesi yeni bölümde yaşanacak çarpıcı olayların sinyalini veriyor.
Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20:00’de SHOW TV’de.
İşte Kızılcık Şerbeti’nin 80. Bölüm Tanıtımı;