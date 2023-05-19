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YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde kaç oy aldığı gündemi meşgul etmeye başladı. Genel seçimler kapsamında 55 milyon 833 kişi sandık başına giderken oyların 1 milyon 37 bini geçersiz sayıldı. İşte 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanı adayları, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin oy oranları...

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  • SON DAKİKA YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ne kadar, kaç milyon oy aldı?

    Edinilen son dakika bilgisine göre YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı 1. tur kesin sonucu Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı adaylarının ne kadar oy aldığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, "Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ne kadar, kaç milyon oy aldı? " İşte 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanı adaylarının oy dağılımı...
  • SON DAKİKA YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ne kadar, kaç milyon oy aldı?

    YSK 1. TUR SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLADI!

    YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,24, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,07, Sinan Oğan yüzde 5,28, Muharrem İnce yüzde 0,41 oy aldı. 1. tur kesin sonucu Resmi Gazete'de yayımlandı
  • SON DAKİKA YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ne kadar, kaç milyon oy aldı?

    YURT DIŞI OYLARLA BİRLİKTE OLUŞAN TABLO

     

    Yurt dışı oylar dahil edildiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,52'ye yükselirken, Millet İttifakı Adayı Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy oranına sahip oldu. ATA İttifakı Adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 oy oranına düşerken, Muharrem İnce'nin ise oy oranı yüzde 0,43 oldu.
  • SON DAKİKA YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ne kadar, kaç milyon oy aldı?

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

     

    Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.
  • SON DAKİKA YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ne kadar, kaç milyon oy aldı?
  • SON DAKİKA YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ne kadar, kaç milyon oy aldı?
  • SON DAKİKA YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ne kadar, kaç milyon oy aldı?
  • SON DAKİKA YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı! Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ne kadar, kaç milyon oy aldı?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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