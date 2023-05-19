Edinilen son dakika bilgisine göre YSK 1. tur seçim sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı 1. tur kesin sonucu Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı adaylarının ne kadar oy aldığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, "Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ne kadar, kaç milyon oy aldı? " İşte 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanı adaylarının oy dağılımı...