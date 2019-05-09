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Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan imzalı akıllı telefon!

HABERTURK.COM

Yerli telefon üreticisi General Mobile, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel üretim yaptı. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzası bulunan özel üretim GM 9 Pro, General Mobile’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman tarafından Erdoğan'a verildi. İşte o telefon ve özellikleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel telefon

Yerli akıllı telefon markası General Mobile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel olarak akıllı telefon üretti. Arka kapağında Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzası bulunan özel üretim telefon, General Mobile tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi.

General Mobile’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. 

Gerçekleşen görüşmede Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; özel üretim, arka kapağında Cumhurbaşkanlığı forsu ve imzası bulunan yerli üretim GM 9 Pro modelini takdim etti.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, İstanbul İkitelli’de 150 milyon TL yatırım ile faaliyete geçen üretim merkezi bulunan General Mobile’ın 33 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi. Açıklamada, Türkiye’nin önde gelen yerli cep telefonu markası olan General Mobile, Hollanda’nın 4. akıllı telefon markası olurken Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Beyaz Rusya’da ise ilk 5 markadan biri olduğu ifadelerine yer verildi.

İŞTE O TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

General Mobile tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen GM 9 Pro’nun temel teknik özellikleri ise şöyle:

Kapasite: 64GB, 4GB RAM

Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9mm

Ağırlık: 175 gr

Ekran: AMOLED Ekran, 16M renk, 18:9 Yeni Nesil Ekran Oranı 6.01 inç Full HD+, 1080 x 2160 piksel çözünürlük, Corning Gorilla Glass 5

Çip: 64 bit mimari - 14 nm teknolojisi, Qualcomm SDM660 Snapdragon 660, Octa-core 2.2 GHz'e kadar İşlemci

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Kameralar: 12MP + 8MP AF, f1.8 Diyafram Çift Arka Kamera; 8MP FF, f2.0 Diyafram Selfie Kamera, 1.4µm büyük piksel

Batarya: 3800 mAh Li-Po Pil

Renkler: Gümüş, Altın, Uzay Grisi

Güncel Satış Fiyatı: 1699 TL

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