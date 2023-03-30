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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "papatya çayı" öneren Akşener'e, Ömer Çelik'ten "rezene çayı" mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "papatya çayı" öneren Akşener'e, Ömer Çelik'ten "rezene çayı" mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "papatya çayı" önerisine "rezene çayı" ile karşılık verdi. Çelik, "Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca 'rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir…" dedi. 

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
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HABERTURK.COM

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir süre kalırken, siyasi ortam da geriliyor. Liderler arasında yaşanan polemiklerde zaman zaman dikkat çeken karşılıklı mesajlar da ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik açıklamalar yapmıştı.

Erdoğan, "Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'DEN PAPATYA ÇAYI ÖNERİSİ GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşarak Twitter'dan "papatya çayı" önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Adım Tayyip, soyadım da Erdoğan" sözlerine karşılık "Recep Bey" diye seslenen Akşener "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" ifadelerini kullandı.

"Doğal antibiyotik" olarak bilinen papatya çayının sakinleştirici özelliği bulunuyor.

ÇELİK DE REZENE TAVSİYE ETTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı "papatya çayı" önerisine, "rezene çayı" tavsiyesiyle karşılık verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamayla İYİ Parti lideri Akşener'in ifadelerini eleştirdi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu. Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca 'rezene çayı' içerek bile hazmetmek mümkün değildir…" dedi.

Şifalı bitkiler arasında yer alan rezene çayı da sindirim sistemini rahatlatmasıyla biliniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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