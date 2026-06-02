Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.
Giriş: 02 Haziran 2026 - 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Burhan, merdivenlerde Türk ve Sudan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Abdulfettah el-Burhan, karşılamada bulunan askerleri "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan ile selamlaşarak, Kurban Bayramı'nı kutladı. Ardından Erdoğan ve Burhan, ikili görüşmeye geçti.
Görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
