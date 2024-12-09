Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK kredi/burs ödemeleri için yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre; 2025 Ocak ayından itibaren öğrencilere ödemeler zamlı bir şekilde yapılacak. Peki, 2025 Ocak KYK kredi/burs ne kadar olacak, zamlı burslar ne zaman hesaba uatacak? İşte, detaylar...