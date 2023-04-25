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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gemlik'teki halk buluşması kapsamında ÖTV muafiyeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafların bir bölümüne vergi muafiyeti getirdiklerini, muafiyet sınırının 700 bin liraya çıkartılacağını belirtirken, ticari aracı olan esnaflara da müjde niteliğinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamanın ardından, ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak ve şartları nelerdir gibi sorular gündeme geldi. İşte 2023 ticari araçlarda ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti hakkında tüm detaylar...

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak, şartları neler?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni kapsamında Gemlik'te ÖTV muafiyeti özelinde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ÖTV muafiyeti detaylarını açıklarken, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasına yeni yatırımlarına destek verdiklerini vurguladı. Peki, "ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak, şartları neler?" İşte ticari araçlarda ÖTV muafiyeti hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak, şartları neler?

    "MUAFİYET SINIRINI 700 BİN LİRAYA ÇIKARTIYORUZ"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gemlik'teki halk buluşmasında şu açıklamalarda bulundu:

    - Esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk.

    - Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.

    - Esnaflarımızın bu uygulamadan yararlanmaya devam etmesini sağlıyoruz.

    Ayrıca, 13 büyük şehirlerimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak, şartları neler?

    "AYNI CİNS TİCARİNİ ARACINI YENİLEMEK İSTEYEN ÖTV ÖDEMEYECEK"

    - Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak, şartları neler?

    - Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacaktır.

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak, şartları neler?

    BAKAN NEBATİ ÖTV MUAFİYETİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

    AA'da yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenleme kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını, söz konusu destekten yararlanacak diğer araçlara ilişkin detayların da hazırlanan mevzuat düzenlemesiyle belli olacağını bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak, şartları neler?

    Bakan Nebati de bu müjdenin detaylarını anlattı.

    AK Parti hükümetleri döneminde her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak, şartları neler?

    Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi.

    Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek." diye konuştu.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli olacak, şartları neler?

    "2016'da 70 bin yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellef yararlanmıştı"

    Nebati, AK Parti hükümetlerinin daha önce de taksi ve dolmuş esnafı başta olmak üzere birçok vatandaşa ÖTV indirimi sağladığını anımsatarak, şehir içi taksi ve dolmuş başta olmak üzere, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 2016 yılında da ÖTV indirimi sağlandığına dikkati çekti.

    Bakan Nebati, şunları kaydetti:

    "Hükümetimizin 2016 yılında yaptığı düzenlemeden yaklaşık 70 bin yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellef yararlanmıştı. Bu düzenlemeden çok daha fazla esnafımızın yararlanacağını öngörüyoruz. Şimdiden ekmek teknesi olan aracını yenileyecek esnafımıza hayırlı uğurlu olsun."

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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