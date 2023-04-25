"MUAFİYET SINIRINI 700 BİN LİRAYA ÇIKARTIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gemlik'teki halk buluşmasında şu açıklamalarda bulundu:

- Esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız düzenleme ile basit usulde vergilendirilen esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk.

- Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.

- Esnaflarımızın bu uygulamadan yararlanmaya devam etmesini sağlıyoruz.

Ayrıca, 13 büyük şehirlerimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz.